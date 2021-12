BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 2 décembre 2021 :



Ce mercredi 1er décembre 2021, les député.e.s ont approuvé une nouvelle fois l'allongement du délai d'interruption volontaire de grossesse (IVG) à 14 semaines au lieu de 12 actuellement. Une avancée nécessaire, qui reste pour l'heure toujours incertaine alors que le Sénat avait rejeté le texte en 2021. Pire encore, la suppression de la clause de conscience a été rejetée par l'Assemblée, permettant ainsi aux gynécologues-obstétriciens de refuser de pratiquer des IVG...bien que cette procédure fasse partie de leurs compétences

Le rétablissement de l'ordre public en Guadeloupe et en Martinique, touchées depuis deux semaines par des mouvements sociaux, "progresse fortement", a estimé mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'issue de la visite de son collègue des Outre-mer Sébastien Lecornu.

Installations artistiques, street art, performances, street musique, street food, ... Réunion Métis c'est 44.000 m2 de parcours avec 43 projets artistiques pluridisciplinaires dans la ville de Saint-Paul. Le TCO invite à découvrir l'édition 2021 du festival du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021

Au collège des Tamarins à Saint-Pierre, les classes portent des noms de plantes. Et les élèves de la " 4e Pitaya " sont engagés dans l'opération "Bann frui èk légim péi, anlèr dan nout kolèz" organisée par le Département et la Chambre d'agriculture. Le vendredi 26 novembre, ils ont visité une exploitation agricole et participé à des ateliers de découverte du métier d'agriculteur, d'empotage, d'agro-écologie... (Photo Conseil Départemental)

Les bateaux de croisière de retour aux Seychelles

Après 18 mois d'arrêt, les Seychelles autorisent à partir de ce jeudi le retour des bateaux de croisière. Cette nouvelle saison débutera avec l'arrivée du bateau "Le Bellot" du groupe français le Ponant. Pour commencer, seuls les bateaux de moins de 300 places seront autorisés à se rendre dans l'archipel. Les navires de croisière devraient faire 19 escales à Port Victoria au cours de cette saison. Ils transporteront environ 5.700 passagers

Pour ce jeudi 2 décembre 2021, Matante Rosina voit en ouvrant la fenêtre de sa chambre que l'ouest est sous le soleil alors que l'est bénéficie encore un peu de pluie ce matin. Dans l'après-midi, des averses sont attendues dans l'intérieur de l'île surtout du côté de l'ouest.