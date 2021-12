Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Thierry Vaïtilingom et Sandra Sinimalé ont été condamnés ce jeudi 2 décembre 2021 à 18 et 12 mois de prison avec sursis, rapportent nos confrères. Une peine d'inéligibilité de 5 ans a également été prononcée à leur encontre. Le procès en appel s'était tenu le 23 septembre dernier. Ils étaient à nouveau jugés pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics dans l'affaire du CDG, Centre De Gestion. En première instance, le tribunal de Saint-Pierre avait condamné Sandra Sinimalé à six mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Thierry Vaïtilingom et Sandra Sinimalé ont été condamnés ce jeudi 2 décembre 2021 à 18 et 12 mois de prison avec sursis, rapportent nos confrères. Une peine d'inéligibilité de 5 ans a également été prononcée à leur encontre. Le procès en appel s'était tenu le 23 septembre dernier. Ils étaient à nouveau jugés pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics dans l'affaire du CDG, Centre De Gestion. En première instance, le tribunal de Saint-Pierre avait condamné Sandra Sinimalé à six mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)