Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les adhérents des Républicains ont commencé à voter ce mercredi 1er décembre 2021 pour désigner leur candidat à la présidentielle : ce jeudi, Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés au second tour, Xavier Bertrand est éliminé. Le député des Alpes maritimes a recueilli 25,59% des voix, et la présidente de l'Ile-de-France 25% au premier tour du scrutin, contre 23,93% à Michel Barnier, 22,36% à Xavier Bertrand et 3,13% à Philippe Juvin. Le vainqueur sera connu samedi à 17h30 (heure de La Réunion), à l'issue d'une matinée de vote (Photo AFP)

