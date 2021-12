BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 3 décembre 2021 :



Loyers : les prix explosent à La Réunion

Les prix de l'immobilier ne font que monter à La Réunion et il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver une location à prix décent. En cause : un manque de logements disponibles auquel s'ajoute une forte demande, qui ne date pas d'hier. La crise sanitaire semble également être une justification toute trouvée pour les propriétaires qui augmentent de plusieurs centaines d'euros leurs biens.

Variants : Omicron arrive en France mais Delta ne relâche pas la pression

La présence du variant Omicron est désormais officielle à La Réunion, un cas a été identifié, et en France métropolitaine, où sept premiers cas ont été détectés , mais c'est toujours Delta qui est responsable de l'aggravation de l'épidémie à trois semaines de Noël.

Saint-Denis : le salon pop-culture Geekali revient pour sa 3ème édition

La 3eme édition du festival Geekali, salon de la pop culture à La Réunion, se déroulera du 4 au 5 décembre 2021 au parc des expositions de la Nordev. Ces journées mettent à l'honneur les films, séries et animés. Au programme ; défilés Cosplay, concours et démonstrations de danse avec remise de prix pour la meilleure prestation le 5 décembre. Brigitte Lecordier, comédienne de doublage de Son Goku enfant (Dragon Ball), Oui-Oui, Peepoodo, ou encore Bouba le petit Ourson, sera spécialement présente à La Réunion pour l'événement.

Les Républicains : Eric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour du congrès

Les adhérents des Républicains ont commencé à voter ce mercredi 1er décembre 2021 pour désigner leur candidat à la présidentielle : ce jeudi, Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés au second tour, Xavier Bertrand est éliminé. Le député des Alpes maritimes a recueilli 25,59% des voix, et la présidente de l'Ile-de-France 25% au premier tour du scrutin, contre 23,93% à Michel Barnier, 22,36% à Xavier Bertrand et 3,13% à Philippe Juvin. Le vainqueur sera connu samedi à 17h30 (heure de La Réunion), à l'issue d'une matinée de vote

La pa Météo France i di, sé zot i di - Au programme : nuages et soleil

Pour Matante Rosina, les nuages sont bien présents sur l'est et le sud est ce matin du vendredi 3 décembre 2021. Ailleurs le soleil est au rendez-vous. Au fil des heures, les nuages s'étalent un peu partout sur l'île et peuvent apporter quelques averses sur les côtes du sud-ouest.