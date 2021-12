Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le Comité sécheresse s'est réuni le 2 décembre 2021 afin de faire le bilan de la situation hydrologique et météorologique et d'analyser les mesures à mettre en oeuvre en cas d'aggravation de la situation. Ainsi le préfet de La Réunion appelle à la vigilance et à la réduction des consommations d'eau non essentielles. Pour rappel, la saison 2020-2021 a été déficitaire avec notamment -55% de précipitations en novembre il y a un an, et quatre semaines sans pluie. Nous publions ici le communiqué de la préfecture.

