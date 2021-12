Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 41 minutes

Ce jeudi 2 décembre 2021, l'IUT de La Réunion a organisé la cérémonie de remise de diplômes des premiers lauréats du Diplôme Universitaire "Animateur de territoires". Dans le cadre d'un projet financé par les fonds Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER), l'IUT de La Réunion a développé une nouvelle formation intitulée : Diplôme Universitaire "Animateur de territoires". Elle répondait à un besoin exprimé par les experts dans l'aide au développement de projets sur le territoire réunionnais, en particulier dans le cadre d'un développement durable et cohérent des Hauts. Cette formation de 250 heures, unique à la Réunion, s'est déroulée pendant plus d'une année et compte désormais 12 lauréats. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo IUT de La Réunion)

