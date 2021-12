Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

L'organisation du Sakifo, prévu du 10 au 12 décembre 2021 à Saint-Pierre, annonce à regret que sept artistes ne pourront pas venir comme prévu en raison de la crise sanitaire. Ceux-ci devaient notamment venir de Maurice ou encore d'Afrique du Sud. Le Sakifo a donc revu très rapidement sa programmation et propose six nouveaux artistes. "La fête sera belle, on vous le promet" signe l'organisation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

