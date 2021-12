Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Mercredi 01 Décembre à 11H20

Pour Matante Rosina, les nuages sont bien présents sur l'est et le sud est ce matin du vendredi 3 décembre 2021. Ailleurs le soleil est au rendez-vous. Au fil des heures, les nuages s'étalent un peu partout sur l'île et peuvent apporter quelques averses sur les côtes du sud-ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

