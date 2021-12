Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Les prix de l'immobilier ne font que monter à La Réunion et il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver une location à prix décent. En cause : un manque de logements disponibles auquel s'ajoute une forte demande, qui ne date pas d'hier. La crise sanitaire semble également être une justification toute trouvée pour les propriétaires qui augmentent de plusieurs centaines d'euros leurs biens. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

