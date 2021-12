Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Le CHU de La Réunion a signé, ce vendredi 3 décembre 2021 ,un nouveau protocole infirmier en pratique avancée au sein du service d'oncologie et d'hématologie du CHU Sud Réunion. Cette signature s'inscrit dans "la volonté(du CHU) d'améliorer la prise en charge et le suivi des patients hospitalisés et ambulatoires, tout en garantissant une qualité de soin optimale", indique le centre hospitalier universitaire dans un communiqué que nous publions ci-dessous

Le CHU de La Réunion a signé, ce vendredi 3 décembre 2021 ,un nouveau protocole infirmier en pratique avancée au sein du service d'oncologie et d'hématologie du CHU Sud Réunion. Cette signature s'inscrit dans "la volonté(du CHU) d'améliorer la prise en charge et le suivi des patients hospitalisés et ambulatoires, tout en garantissant une qualité de soin optimale", indique le centre hospitalier universitaire dans un communiqué que nous publions ci-dessous