- Nouvelles restrictions à compter de ce samedi entre La Réunion et les pays "rouge écarlate"

- Alon sortir, l'agenda des événements culturels

- Rétro : Omicron, Covid-19, IVG, loyers

- Des filets de pêche intelligents pour réduire les captures inutiles

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ouest ensoleillé, Est sous les nuages ce matin

Nouvelles restrictions à compter de ce samedi entre La Réunion et les pays "rouge écarlate"

Ce samedi 4 décembre 2021 à minuit, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur suite à la publication d'un décret du ministère des Solidarités et de la Santé au journal officiel ce 2 décembre 2021. Le protocole sanitaire est renforcé à destination et au retour de 10 pays classés en "zone rouge écarlate". C'est le cas notamment de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Il faut désormais justifier d'un motif impérieux, réaliser un test à l'arrivée et s'engager à s'isoler pendant 10 jours. Cet isolement devient obligatoire en hôtel si le test Covid post embarquement est positif. Ce samedi 4 décembre, les liaisons reprennent entre La Réunion et Johannesburg, mais le protocole "rouge écarlate" est appliqué

Alon sortir, l'agenda des événements culturels

Vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end... et les jours suivants ? Juste pour vous Imaz Press publie "Alon sortir", la rubrique recensant tous les événements culturels du moment. Suivez-nous et choisissez, nous prenons un peu d'avance parfois pour que vous puissiez prévoir.

Rétro : Omicron, Covid-19, IVG, loyers

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 29 novembre : Covid-19 : huit cas"possibles" du variant Omicron détectés en France

* Mardi 30 novembre - Covid : un cas positif au variant Omicron identifié à La Réunion

* Mercredi 2 décembre -La tension hospitalière relativement stable malgré l'explosion du nombre de cas

* Jeudi 2 décembre - Interruption volontaire de grossesse : un droit fondamental à protéger et améliorer

* Vendredi 3 décembre - Loyers : les prix explosent à La Réunion

Des filets de pêche intelligents pour réduire les captures inutiles

Pour réduire la prise d'espèces non ciblées par la pêche, une équipe de l'Ifremer teste à Lorient (Morbihan) des chaluts intelligents permettant de trier le poisson avant même de le remonter à bord des bateaux, mais également de limiter l'impact sur l'écosystème marin.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ouest ensoleillé, Est sous les nuages ce matin

Pour ce début de week-end, Matante Rosina vous annonce que dans l'ouest, le soleil est bien présent contrairement à l'est ce samedi 4 décembre 2021 au matin. Comme à son habitude, le temps change dans l'après-midi avec des débordements nuageux vers le sud-ouest et dans l'intérieur de l'île et des averses sont attendues dans le secteur. Préparez vos éventails, les températures vont dépasser les 30°C.