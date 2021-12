Ce samedi 4 décembre 2021 marque le retour du Téléthon, après une année d'absence pour cause d'épidémie de Covid. Cette année encore, les équipes d'EDF à La Réunion se mobilisent aux côtés de l'association AFM- Téléthon pour ce marathon de collecte de dons. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo EDF)

EDF et le Téléthon, c’est un pacte fort d’engagement solidaire, scellé en 1987 lorsqu’un agent d’EDF, jeune papa d’un enfant atteint d’une maladie rare, lança le Téléthon puis le Généthon, le laboratoire de recherche.

Les équipes EDF de la Réunion sont engagées depuis des années aux côtés de l’AFM-Téléthon, et de son partenaire France Télévisions, via Réunion 1ère TV.

Leur mobilisation prend la forme d’un tour de l’île en vélo - le Télétour - auquel participent près de 200 personnes, salariés d’EDF accompagnés de membres de leurs familles.

Le parcours, long de 220 km, part de Saint-Denis vers le Sud-Ouest pour rallier Saint-Pierre, puis Sainte-Rose et Saint-André, avant le retour à Saint-

Denis. Plus de 12 heures de route, émaillées d’étapes qui sont autant d’occasions de partager les festivités locales.

Depuis deux ans, les équipes EDF intègrent des Jeunes de l’Ecole de la 2è chance de La Réunion. Ces derniers participent à l’organisation du Télétour, notamment en contribuant aux opérations de ravitaillement et à l’animation musicale. Pour cette nouvelle édition, des Jeunes vont réaliser une partie du parcours à vélo avec les salariés d’EDF dans le secteur de l’Etang-Salé.

La manifestation contribue à la sensibilisation sur les maladies rares sur tout le territoire de l’île, mais aussi au financement de la recherche. Les participants font notamment un don au moment de leur inscription ; le tout est abondé par la Direction d’EDF La Réunion qui peut ainsi remettre à l’AFM-Téléthon jusqu’à 20 000 euros.

En 2021, le Téléthon est placé sous le signe de la Lumière et plusieurs villes françaises illumineront les lettres composant le mot Téléthon. A La Réunion, les cyclistes profiteront de l’étape d’Etang-Salé pour organiser un " happening ". Les 200 vélos se regrouperont pour former la lettre " E " et seront filmés par un drone, pendant que se produira la chorale KER EDF, composée de salariés d’EDF.

Pédaler autour de l’île avec cœur. Dûment escortés par une société spécialisée, les 200 coureurs de tous niveaux, dont des Jeunes de l’Ecole de la 2e Chance, vont avaler les plus de 220 kilomètres du Télétour au fil de la journée. Deux mots d’ordre : bonne humeur et solidarité.

Plusieurs arrêts ravitaillement et petits bobos sont prévus :

5h : départ du siège d’EDF, à Saint-Denis

8h : étape à l’Etang-Salé

9h45 : étape à l’agence EDF de Saint-Pierre

12h30 : pause déjeuner à l’usine EDF au port de Sainte-Rose ✓ 16h00 : centre-ville de Bras Panon, près de la Mairie

17h45 : arrivée au siège d’EDF, à Saint-Denis