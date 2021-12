Ce vendredi 3 décembre 2021, Daniel Pausé, maire de Trois-Bassins, a présenté le Schéma directeur du bourg de sa ville en présence d'Emmanuel Séraphin, président du TCO. Ce document stratégique, élaboré avec les Trois-Bassinoises et Trois-Bassinois, structure le développement de la ville haute pour les 20 prochaines années. Désormais finalisé, il s'agit aujourd'hui pour la ville de mettre en oeuvre son plan d'actions pour faire de Trois-Bassins la ville référente des Hauts de l'Ouest. Nous publions ici le communiqué de la ville (Photos DR)

- Un levier stratégique au service du rayonnement de Trois-Bassins -



En 2018, la Ville de Trois-Bassins a souhaité donner un nouveau cap au développement de son territoire. Cette ambition a été formalisée et structurée par un document cadre : le Schéma Directeur du bourg de Trois-Bassins. Daniel Pausé, maire de Trois-Bassins, introduit la conférence de presse et pose le ton de la matinée " Trois Bassins est un territoire authentique, riche d’une localisation unique entre mer et montagne qui lui confère un potentiel indéniable du littoral au Grand Bénare. Il nous faut révéler nos atouts territoriaux et capitaliser sur notre unicité pour développer un territoire qui nous ressemble et nous rassemble C’est pourquoi nous avons travaillé à structurer notre stratégie de développement au travers d’un document cadre appelé Schéma Directeur du Bourg de Trois Bassins "

- L’objectif ? -

S’appuyer sur une véritable ligne directrice pour construire l’avenir et définir les axes et potentiels de développement des hauts de la commune jusqu’en 2040.

Cet outil permet de penser l’aménagement du territoire de façon globale et spécifique à chaque quartier du centre-ville / Montvert à Bois de Nèfles en passant par Piveteau/ Petite Ravine/ Grande Ravine et de répondre aux grands changements du territoire :

• Développer et diversifier l’économie,

• Fluidifier les déplacements,

• Intensifier la transition écologique,

• Adapter l’offre de logements,

• Valoriser le patrimoine trois-bassinois,

• Construire une identité qui révèle l’authenticité de Trois-Bassins,

• Créer de l’attractivité par le rayonnement des divers atouts territoriaux…

Lors de la conférence de presse Emmanuel Séraphin a souligné le travail réalisé " Le Schéma directeur du bourg de Trois-Bassins s’inscrit avec justesse et ambition dans l’objectif de rééquilibrage du développement des Hauts et des Bas du Territoire de la Côte Ouest. Daniel Pausé, honore sa place de Vice-président au développement des Hauts de l’Ouest et démontre à travers ce projet d’avenir co-construit avec les Trois-Bassinoises et Trois-Bassinois, que Trois-Bassins peut toujours aller plus haut ".

- Un défi relevé dans une dynamique collective en concertation avec les Trois-Bassinoises et Trois-Bassinois -

Daniel Pausé, Maire de Trois-Bassins précise " L’avenir de la commune nous incombe à tous, nous avons donc souhaité mettre en place une dynamique collective autour de la réflexion de l’avenir de la ville Haute. C’est donc en concertation avec les Trois-Bassinoises et Trois-Bassinois, que nous avons réfléchi, lors d’ateliers et de réunions publiques, aux enjeux, besoins et objectifs de développement de notre commune "

- Trois-Bassins, un territoire tourné vers l'avenir -

Désormais, Trois-Bassins se lance dans la phase opérationnelle de la construction de son avenir. Les actions pensées et structurées dans les 6 orientations de développement vont dès la fin d’années être mise en oeuvre sur le territoire et les travaux vont commencer à sortir de terre.

Six orientations de développement :

1. Valoriser le double positionnement de Trois-Bassins sur le littoral et dans les Hauts

2. Améliorer la communication et avoir une signalétique performante

3. Améliorer le cadre de vie

4. Mieux se déplacer et rejoindre les quartiers

5. Définir clairement l’identité et la destination Trois-Bassins

6. Dynamiser et diversifier l’économie : autour de l’attractivité du centre, des loisirs, de l’agro tourisme et du tourisme patrimonial

Le maire de Trois-Bassins a révélé le nouveau logo de la ville " Pour ce renouveau, nous avons fait évoluer l’identité visuelle de notre Ville afin qu’elle soit cohérente avec nos ambitions, nos spécificités territoriales et nos perspectives pour l’avenir. Désormais, notre logo incarne à la fois le caractère unique de la diversité paysagère de notre territoire entre mer et montagne et son ancrage territorial dans l’Ouest. "

- Des projets pivots, marqueur d'un grand potentiel Trois-Bassinois -

La matinée s’est clôturée par une visite de terrain pour découvrir concrètement les projets de la ville. Nous avons découvert notamment, la Zone d’Activité de Montvert où des entreprises locales travaillent des produits locaux et créer de l’emplois au sein de Trois-Bassins.

Lors de cette visite terrain deux opérateurs ont été rencontrés

• Oté Gran Mer qui nous a fait visiter sa petite usine de transformation alimentaire de saveurs locales : une enseigne trois-bassinoise commercialisée sur toute l’île de La Réunion

• Soja d’Asie, transforme le soja péi pour créer des substitues à la viande et permet aux marmailles des écoles d’avoir un repas végétarien gustatif hebdomadaire : ces recettes entre tradition et innovation se retrouvent dans toutes les grandes surfaces de La Réunion