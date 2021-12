Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours

RN1 - St Paul - travaux balayage

Sur la RN1 à St Paul de la Rivière Des Galets à l'Eperon, travaux de balayage la nuit du vendredi 3 décembre. Neutralisation de voie dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h selon les besoins du chantier.

RN1 - Le Port - Travaux de réfection des joints de chaussée

Sur la RN1 au Port au niveau de l’échangeur du Sacré Coeur, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée de l’ouvrage d’art de 20h30 à 5h la nuit du vendredi 3 décembre, la circulation sera interdite :

- sur le giratoire Sacré Coeur dans Le Port/La Rivière des Galets ;

- sur le reste de l’anneau intérieur du giratoire ;- sur la bretelle de sortie de l’échangeur dans le sens Nord/Ouest ;

- sur la voie de gauche de la bretelle de sortie dans le sens Ouest/Nord ainsi que sur la voie de gauche de la RN7 et la RN1E menant au giratoire.

Une déviation sera mise en place :

- dans le sens Nord/Ouest depuis la RN1 par le shunt menant à la RN7 ;

- dans le sens Ouest/Nord, depuis la RN7 par le shunt menant à la RN1 jusqu’à l’échangeur de Cambaie, puis par la RN7 afin de reprendre la RN1 en direction de Saint Denis.

RN2 - Ste Rose / Bonne Esperance - Travaux de requalification

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, suite des travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 10 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d'un tourne à gauche jusqu'au vendredi 10 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement d’ouvrage d’art

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'élargissement de l'ouvrage d'art de la Ravine Virapin (réalisation d'une passerelle piéton et cycle) jusqu'au vendredi 17 décembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation de garde-corps OA Rivière de l'Est

Sur la RN2 à Ste Rose Rivière de l'Est, travaux de réalisation de garde-corps sur l'ouvrage la nuit du vendredi 3 décembre. Alternat de 20h à 5h.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, suite des travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 10 décembre. Prudence recommandée de jour de 8h30 à 15h30.

RD52 - Salazie/Route de Grand Ilet - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RD52 à Salazie/Route de Grand Ilet au PR1+200, travaux de sécurisation de la falaise du jeudi 25 novembre au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage en rive

Sur la RN1 entre l'échangeur Les Sables à L'Etang Salé et les Badamiers à St Pierre, travaux de balayage en rive les nuits du lundi 6 au mercredi 8 décembre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.

RN1 - La Possession - Travaux de réfection des joints de chaussée

Sur la RN1 La Possession, travaux de réfection des joints de chaussée les nuits du lundi 6 au jeudi 9 décembre inclus. Circulation basculée en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne de 20h à 5h. Bretelles d'insertion échangeur La Montagne et La Possession fermées sens Ouest/Nord avec déviation par voiries communales, RN1E et RN1001.

RN2 - St Benoit - Travaux de pose de réflecteurs

Sur la RN2 à St Benoit secteur Bourbier, travaux de pose de réflecteurs le mercredi 8 décembre. BAU neutralisée de 8h30 à 15h dans le sens Est/Nord.

RN2 - St Benoit/St Denis - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre Bourbier à St Benoit et Chaudron à St Denis, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 6 au jeudi 9 décembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier.

RN2 - St Benoit - Travaux de sondage et carottage

Sur la RN2 à St Benoit Bras Canot, travaux de sondage et carottage les nuits du lundi 6 au jeudi 9 décembre inclus. Alternat de 20h30 à 5h.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de balayage sur échangeurs et bretelles

Sur la RN3 entre Basse Terre à St Pierre et les Azalées au Tampon, travaux de balayage sur échangeurs et bretelles du lundi 6 au mercredi 8 décembre de 8h à 14h. Prudence à l'approche des travaux.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN3 entre l'échangeur Mon Caprice à St Pierre et Les Azalées au Tampon, travaux de fauchage en accotement du lundi 6 au vendredi 10 décembre. BAU neutralisée de 7h à 15h.

RN6 - St Denis - Travaux de réfection de regards d'eaux pluviales

Sur la RN6 à St Denis secteur La Source, travaux de réfection de regards d'eaux pluviales la nuit du vendredi 3 décembre. Neutralisation de la voie de droite de19h30 à 5h sens Nord/Est.

RN6 - St Denis - Travaux d’entretien des équipements de la tranchée couverte

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux d'entretien des équipements de la tranchée couverte Mazagran Doret, la circulation sera interdite au droit de la tranchée la nuit du mardi 7 décembre comme suit :

Dans le sens Nord/Est de 21h à minuit

Dans le sens Est/Nord de minuit à 05h.

Une déviation sera mise en place par les contres allées.

RD100- St Paul - Travaux d’enrobés

Sur la RD100, voie cannière à Saint Paul, pour permettre des travaux d‘enrobé, la circulation sera interdite au niveau du carrefour Mont Rocquefeuil, de 20h à 05h les nuits des lundi 6 et mardi 7 décembre.

RN7 - Le Port/St Paul - Travaux de réfection de regards d'eaux pluviales

Sur la RN7 de St Paul giratoire Cambaie au Port giratoire Boulevard La Marine, travaux de réfection de regards d'eaux pluviales la nuit du vendredi 3 décembre. Neutralisation de la voie de droite de 19h30 à 5h sens Sud/Nord.