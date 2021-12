Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Pour ce début de week-end, Matante Rosina vous annonce que dans l'ouest, le soleil est bien présent contrairement à l'est ce samedi 4 décembre 2021 au matin. Comme à son habitude, le temps change dans l'après-midi avec des débordements nuageux vers le sud-ouest et dans l'intérieur de l'île et des averses sont attendues dans le secteur. Préparez vos éventails, les températures vont dépasser les 30°C. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

