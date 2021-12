BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 5 décembre 2021 :



Noël i vyen, flanboyan lé rouz !

Depuis quelques semaines, les fleurs rouges ont refait leur apparition. Au bord des routes, au coin d'une rue, la couleur rouge écarlate se mêle au vert de la végétation. Ces fameux arbres symboles de La Réunion se sont mis en scène. Ils étalent fièrement leurs fleurs éclatantes. Des petites tâches rouges parsèment ainsi toute la Montagne. Il suffit de lever la tête et d'admirer ce joli cadeau de Noël qu'offre l'île

Attention à ces affirmations comparant les IRM cérébrales des enfants ayant eu le Covid à celles de personnes atteintes d'Alzheimer

Les IRM cérébrales d'enfants ayant eu le Covid seraient similaires à des images du cerveau de personnes ayant Alzheimer, a affirmé Gilbert Deray, le chef du service de néphrologie d'un hôpital parisien sur le plateau de "C à vous" le 23 novembre. Ces affirmations, qui ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, sont infondées, ont précisé plusieurs chercheurs ayant travaillé sur le sujet à l'AFP. Gilbert Deray a reconnu une "erreur factuelle", précisant avoir voulu faire référence à des lésions observées via des PET-scan, et incluant des adultes, tout en réaffirmant qu'il est nécessaire selon lui d'ouvrir la vaccination aux enfants. Pour l'heure, il est difficile d'estimer toutes les possibles conséquences neurologiques du Covid, des études étant toujours en cours, selon plusieurs chercheurs.

Insolite : un chat bionique, l'arche du Paradis, un clip coincé dans la neige

Vous avez demandé le menu de l'actu insolite de la semaine ? Le voici. Encore une star sur les réseaux sociaux : un chat qui est le premier à recevoir des prothèses après une amputation. Depuis quelques semaines, les internautes cherchent à accéder à l'arche du Paradis, une cascade secrète à La Réunion et Tony Boyer donnent ses explications très détaillées et un tantinet "moqueuses". Comment s'occuper quand on est coincé dans les embouteillages à cause d'une tempête de neige ? eh bien, on compose une chanson et on fait un clip comme ces artistes

Connection canine au Kosovo : un Serbe et un Albanais unis pour aider les chiens errants

Un Serbe et un Albanais unis par leur amour des animaux tiennent un refuge pour chiens abandonnés au Kosovo, exemple rarissime de coopération dans le territoire où les tensions interethniques ne sont jamais loin de la surface.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une amélioration du temps

Pour ce dimanche 5 décembre 2021, Matante Rosina note une petite amélioration du temps. Un matin ensoleillé sur l'ensemble de l'île mais au fil des heures, les nuages font leur retour dans les hauts de l'ouest où quelques pluies sont possibles.