Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Vendredi 03 Décembre à 18H47

C'est une tendance en vogue depuis plusieurs années maintenant et qui se renforce de Noël en Noël : le célèbre sapin perd ses épines ! L'arbre naturel disparaît peu à peu au profit de méthodes plus douces, écologiques et réutilisables d'année en année. Plutôt que le sapin artificiel, les familles lui préfèrent de plus en plus le sapin en bois, plus graphique et faisable soi-même (Photos : Palettes de Marguerite)

