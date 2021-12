Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 03 Décembre à 15H19

Vous avez demandé le menu de l'actu insolite de la semaine ? Le voici. Encore une star sur les réseaux sociaux : un chat qui est le premier à recevoir des prothèses après une amputation. Depuis quelques semaines, les internautes cherchent à accéder à l'arche du Paradis, une cascade secrète à La Réunion et Tony Boyer donnent ses explications très détaillées et un tantinet "moqueuses". Comment s'occuper quand on est coincé dans les embouteillages à cause d'une tempête de neige ? eh bien, on compose une chanson et on fait un clip comme ces artistes. (Photo : capture d'écran Tik tok)

Vous avez demandé le menu de l'actu insolite de la semaine ? Le voici. Encore une star sur les réseaux sociaux : un chat qui est le premier à recevoir des prothèses après une amputation. Depuis quelques semaines, les internautes cherchent à accéder à l'arche du Paradis, une cascade secrète à La Réunion et Tony Boyer donnent ses explications très détaillées et un tantinet "moqueuses". Comment s'occuper quand on est coincé dans les embouteillages à cause d'une tempête de neige ? eh bien, on compose une chanson et on fait un clip comme ces artistes. (Photo : capture d'écran Tik tok)