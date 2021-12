BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 6 décembre 2021 :



- Un cas autochtone de variant Omicron identifié au lycée Stella à Saint-Leu

- Saint-Denis : la Somen Requeer débute à la Cité des Arts

- Les géants de l'armement épargnés par la crise économique du Covid

- Forces de l'ordre : 273 infractions relevées sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Rejoignez notre nouveau groupe météo

Un cas autochtone de variant Omicron identifié au lycée Stella à Saint-Leu

Un troisième cas de contamination au variant Omicron a été identifié à La Réunion ont annoncé les autorités sanitaires dans un communiqué publié dans la soirée de ce dimanche 5 décembre. Scolarisé au lycée Stella de Saint Leu, "le patient contaminé (...) serait un cas autochtone, c'est-à-dire sans relation avec un séjour à l'étranger" souligne la préfecture. "Le contact tracing a permis d'identifier une personne contact à risque", le séquençage de son test est en cours, ajoutent les autorités sanitaires. Ce cas avéré et le cas possible sont sans lien avec les deux contamination précédemment identifiées (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Saint-Denis : la Somen Requeer débute à la Cité des Arts

A partir de ce lundi 6 décembre 2021, la Cité des Arts de Saint-Denis accueille un événement qui clôt en beauté cette année historique pour la communauté LGBTQIA+ de La Réunion. La "somen Requeer", organisée par l'association éponyme, se tiendra de ce lundi à dimanche, proposant workshops à destination des étudiants en art, scènes ouvertes, ateliers, et autres conférences en lien avec les questions liées aux identités de genre, sexuelles et romantiques.

Les géants de l'armement épargnés par la crise économique du Covid

Les géants mondiaux de l'armement ont été largement épargnés l'an passé par les effets de la crise économique provoquée par le Covid, avec un nouveau record de leurs ventes en hausse pour la sixième année consécutive.

Forces de l'ordre : 273 infractions relevées sur les routes ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 3 au 5 décembre 2021 permettant de relever 111 infractions. Du côté de la gendarmerie, 162 infractions ont été relevées, 50 véhicules ont été immobilisés et 20 permis ont été retirés. Ce dimanche, un motocycliste qui ne portait pas de casque a été contrôlé positif à l'alcool, il roulait sans permis de conduire et la motocyclette n'était pas assurée et le certificat d'immatriculation n'avait pas été établi au nom de son propriétaire. La motocyclette a immédiatement fait l'objet d'une mise en fourrière administrative

La pa Météo France i di, sé zot i di - Rejoignez notre nouveau groupe météo

Pour ce lundi 6 décembre 2021, Matante Rosina compte sur vous pour lui donner le temps qu'il fait chez vous et vous propose de vous abonner à notre nouveau groupe météo pour publier vos photos ou vidéos de la météo. Cliquez sur le lien dans l'article pour nous rejoindre.