Une enquête a été ouverte sur "les faits de violences commis à l'intérieur du meeting" d'Éric Zemmour hier au Parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis, a indiqué le parquet de Bobigny. Confiées à la Sûreté départementale, les investigations portent notamment sur des violences contre des militants de SOS Racisme présents lors de la réunion publique et sur l'empoignade du candidat par un individu avant son entrée en scène. (Photo AFP)

Avant que le meeting ne démarrre, des membres de l'émission Quotidien ont aussi été hués par le public aux cris de "et tout le monde déteste Quotidien", a constaté l'AFP. L'équipe a été exfiltrée pour être mise en sécurité.

Des affrontements se sont ensuite produits dans la salle. Une bagarre a éclaté entre plusieurs partisans d'Eric Zemmour et des militants de SOS Racisme. Une militante a été filmée le visage ensanglantée.

.@ZemmourEric : " Je suis celui qui défend les femmes "



Les femmes au #ZemmourVillepinte 👇🏻 pic.twitter.com/uenvJr0rzv — Mathilde Panot (@MathildePanot) December 5, 2021

Les militants de SOS Racisme affirment avoir organisé une action "pacifique". Ils se sont levés durant le meeting pour crier "non au racisme", habillés de tee-shirts affichant ce même message. Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, à commencer par le compte Twitter Sos Racisme, on peut apercevoir les militants bousculés par pluieurs personnes.

NON AU RACISME

Nos militants étaients présents au meeting de #Zemmour à Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La vidéo, d'une violence inouïe, parle d'elle même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste!✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5cvZadNGh8 — SOS Racisme - #PanthéonDesOubliés (@SOS_Racisme) December 5, 2021

Au fond de la salle, une " bagarre générale " s’en est suivie. " En quelques secondes, des chaises ont été lancées, des militants jetés à terre et frappés. Ils ont fini avec des plaies ouvertes – au moins deux – d’autres ont pris des coups. Voilà en 2021, en France, quand on vient dans un meeting pour dire non au racisme, on finit avec la tête en sang ", a réagi auprès de l’AFP Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Plusieurs personnes ont dû être évacuées.

Bagarres, jets de chaises, courses poursuites, le meeting de Zemmour tourne mal. Une personne évacuée ici visiblement atteinte pic.twitter.com/VttXXm7xAq — Tristan Berteloot (@Tristan_Brtloot) December 5, 2021

C'est fou tout ce qu'a réveillé #Zemmour. Toute cette extrême droite raciste, ce mal être identitaire, ce repli sur soi, cette haine de l'autre, cette violence. Il fait le pari de cliver à l'extrême pour réussir. Pour ma part, j'ai la nausée. pic.twitter.com/eviopp8oL5 — Philippe Poustis (@philippepoustis) December 6, 2021

L'équipe d'Eric Zemmour de son côté dénonce l'agression physique du candidat, qui aurait été "blessé au poignet" lors d'une empoignade. Il a eu le "poignet foulé" selon BFM, avant de monter sur scène. "D'après ses proches, il a 9 journées d'ITT (Incapacité temporaire de travail) et il compte porter plainte. Sa blessure aurait eu lieu au moment où une personne du public, juste avant qu'il monte sur scène, lui saute au cou. Cet individu est actuellement en garde à vue" indique BFM.

Far-right French presidential candidate Eric Zemmour was attacked by an anti-racism activist as violence erupted at his first campaign rally in Paris pic.twitter.com/kMO80Pa1MA — TRT World (@trtworld) December 6, 2021

Pour rappel, des tensions avaient également éclaté à la mi-journée entre des dizaines d'opposants à la venue d'Éric Zemmour et les forces de l'ordre, devant la gare du RER. Une trentaine de personnes, qui se trouvaient dans une zone interdite aux manifestations, ont été interpellées pour vérification d’identité et conduites au commissariat, selon une source policière.

