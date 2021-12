BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 7 décembre 2021 :



- Covid-19: Castex muscle les mesures à l'école et ferme les discothèques

- Athlétisme : Anne Tournier-Lasserve veut faire du lien

- Pédocriminalité dans l'Eglise de France : les propos du pape relèvent "de l'ignorance, de la bêtise et du déni"

- Les Etats-Unis annoncent un boycott diplomatique des JO de Pékin

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps en général

Covid-19: Castex muscle les mesures à l'école et ferme les discothèques

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé plusieurs mesures ce lundi 6 décembre 2021, pour freiner la reprise épidémique à l'approche des fêtes de fin d'année. Ces annonces faisaient suite à un conseil de défense sanitaire organisé dans la journée. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans pourrait ainsi être possible d'ici la fin de l'année et dès le 15 décembre pour les plus fragiles. Dans les écoles, le stade 3 du protocole sanitaire est appliqué à compter de ce jeudi. Sur le plan de restrictions, aucun couvre-feu ni confinement n'est envisagé mais les discothèques vont être fermées pour les quatre prochaines semaines. Le télétavail, lui, est à nouveau fortement recommandé dans les entreprises à raison de 2 ou 3 jours par semaine

Athlétisme : Anne Tournier-Lasserve veut faire du lien

L'athlétisme réunionnaise a reçu ces derniers jours la visite de la vice-présidente de la FFA (fédération française d'athlétisme). Anne Tournier-Lasserve a rencontré les collectivités pour finaliser le projet " Réunion, terre de stage des équipes de France " et a profité de son séjour pour rappeler combien la fédération souhaitait faire du lien avec les territoires ultra-marins.

Pédocriminalité dans l'Eglise de France : les propos du pape relèvent "de l'ignorance, de la bêtise et du déni"

Le pape François qui a reconnu "ne pas avoir lu " le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise de France, a invité lundi à la prudence quant à "l'interprétation" de ce document explosif. Il a mis en garde contre le mélange de "situations historiques" éloignées dans le temps. Pour François Devaux, cofondateur de l'association La parole libérée, à l'origine des affaires Preynat et Barbarin, aujourd'hui dissoute, les propos du pape relèvent "de l'ignorance, de la bêtise et du déni".

Les Etats-Unis annoncent un boycott diplomatique des JO de Pékin

Les Etats-Unis enverront leurs athlètes mais aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022 en raison des violations des droits humains par la Chine, a annoncé lundi la Maison Blanche en dépit des mises en garde chinoises.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps en général

Matante Rosina observe le ciel ce mardi 7 décembre 2021 et vous annonce que la météo est bonne ce matin. Le soleil brille même sur les plus hauts sommets de l'île. Dans l'après-midi, c'est le même refrain : les nuages parfois accompagnées de pluie s'étalent dans les hauts de Saint-Louis et de Saint-Paul. Sur les plages de l'ouest, le temps n'est pas radieux contrairement aux plages du sud.