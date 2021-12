Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Matante Rosina observe le ciel ce mardi 7 décembre 2021 et vous annonce que la météo est bonne ce matin. Le soleil brille même sur les plus hauts sommets de l'île. Dans l'après-midi, c'est le même refrain : les nuages parfois accompagnées de pluie s'étalent dans les hauts de Saint-Louis et de Saint-Paul. Sur les plages de l'ouest, le temps n'est pas radieux contrairement aux plages du sud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina observe le ciel ce mardi 7 décembre 2021 et vous annonce que la météo est bonne ce matin. Le soleil brille même sur les plus hauts sommets de l'île. Dans l'après-midi, c'est le même refrain : les nuages parfois accompagnées de pluie s'étalent dans les hauts de Saint-Louis et de Saint-Paul. Sur les plages de l'ouest, le temps n'est pas radieux contrairement aux plages du sud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)