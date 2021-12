BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 8 décembre 2021 :



- Avec sept décès et un taux d'incidence de plus de 350, la situation est critique à La Réunion

- Maurice sort de la zone rouge écarlate, les voyages autorisés pour les personnes vaccinées

- A La Réunion Omicron circulait avant même l'identification du premier cas

- Présidentielle 2022 : les candidats déclarés à ce jour

- Commande publique : le Département remporte un deuxième trophée

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Avec sept décès et un taux d'incidence de plus de 350, la situation est critique à La Réunion

Les chiffres communiqués par la préfecture et l'agence régionale de santé ce mardi 7 décembre 2021 montrent à nouveau une forte dégradation de la situation sanitaire. En une semaine, sept décès sont à déplorer. Aucun de ces patients ne présentait de schéma vaccinal complet. 2.675 nouveaux cas ont été détectés entre le 27 novembre et le 3 décembre, faisant monter le taux d'incidence à plus de 312 sur cette période. Aujourd'hui il dépasse les 350, annoncent les autorités sanitaires. A l'hôpital les entrées en service de médecine ont augmenté mais le nombre d'admissions en réanimation reste stable avec 15 lits occupés par des patients Covid.

Maurice sort de la zone rouge écarlate, les voyages autorisés pour les personnes vaccinées

Dès ce mercredi 9 décembre 2021, toutes les personnes vaccinées peuvent de nouveau voyager entre Maurice et la,Métropole quels que soient les motifs de leur déplacement. L'annonce a été faite ce mardi par Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat chargé du Tourisme. Depuis le mercredi 1er décembre, Maurice avait été placée en catégorie rouge écarlate en raison du développement du variant Omicron. L'île voisine passe désormais en catégorie rouge

A La Réunion Omicron circulait avant même l'identification du premier cas

Interrogé ce mardi 7 décembre 2021 par imaz Press, le chercheur Patrick Mavingui estime que "le variant Omicron circulait à La Réunion sans doute avant même l'identification du premier cas". Le scientifique dirige l'Unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical (PIMIT). C'est dans son laboratoire qu'à été identifié le premier français de contamination au variant. C'est aussi dans cette unité qu'a été séquencé le premier cas autochtone de l'île

Variant : les vaccins a priori efficaces contre Omicron

Les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre Omicron, qui ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, ont déclaré à l'AFP de hauts scientifiques de l'OMS et de la Maison Blanche.

Commande publique : le Département remporte un deuxième trophée

Ce lundi 6 décembre 2021, le Département est lauréat du trophée de l'achat responsable, dans la catégorie "Commande environnementalement responsable" grâce au chantier de reconstruction du gîte du volcan. Selon Béatrice Sigismeau, vice-présidente du Département déléguée à la commande publique, "cette opération est l'exemple le plus abouti d'une politique d'achat vertueuse, promue par le Schéma départemental des achats responsables. Il s'agit d'une part de préserver impérativement la Nature. Nous oublions ci-dessous le communiqué du Département

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Ce mercredi 8 décembre 2021, Matante Rosina est contente pour son jardin qui va enfin profiter de la pluie. Pratiquement toute l'île est concernée par ce mauvais temps en particulier dans l'ouest où les pluies s'intensifient.