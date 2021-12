Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Dans le cadre du renforcement de leur coopération en matière de recouvrement des recettes fiscales et sociales et de la lutte contre la fraude, la Direction régionale des finances publiques de La Réunion (DRFiP) et la direction de la Caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Réunion signent ce mercredi 8 décembre 2021 une convention de partenariat. Nous publions ici leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre du renforcement de leur coopération en matière de recouvrement des recettes fiscales et sociales et de la lutte contre la fraude, la Direction régionale des finances publiques de La Réunion (DRFiP) et la direction de la Caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Réunion signent ce mercredi 8 décembre 2021 une convention de partenariat. Nous publions ici leur communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)