Du 25 au 30 novembre 2021 s'est déroulée la formation de deux gendarmes de Saint-Denis aux Seychelles. Cette coopération entre la gendarmerie de l'île de la Réunion et les policiers Seychellois porte sur la protection des mineurs mais aussi des familles et des femmes victimes de violences intra-familiales. (Photo gendarmerie)

Deux gendarmes de la Maison de Protection des Familles de Sain-Denis, l'adjudante-cheffe Déborah Levez et la gendarme Virginie Chaizemartin se sont déplacées aux Seychelles afin de proposer une formation et d'échanger sur les pratiques françaises avec leurs homologues du pays. La formation était axée sur la justice française, les techniques d'audition des mineurs victimes, la communication, le langage, la temporalité, l'espace. Les Seychelles sont dans une réforme judiciaire et cherchent à faire évoluer leurs pratiques et améliorer la prise en charge des victimes. La justice française et la gendarmerie nationale travaillent depuis plus de 20 ans sur ces thématiques. Durant cette formation, ces militaires ont présenté la procédure judiciaire française et les salles d'auditions présentes dans les hôpitaux. Elles ont insisté sur l'importance des partenariats notamment avec les services hospitaliers pour le suivi des victimes sur le long terme. Vingt policiers Seychellois ont suivi la formation ponctuée de cours théoriques et pratiques.



Les deux gendarmes, accompagnées de l'ambassadeur de France, ont rencontré le chief justice Ronny Govinden, magistrat représentant la justice sur l'île. Ce magistrat, investi sur la protection des mineurs mais aussi des familles et des femmes victimes de violences intra-familiales, souhaite s'inspirer du système français pour avancer sur ces thématiques. La gendarmerie française reste présente auprès de ses camarades seychellois dans l'avenir afin de les accompagner au mieux."