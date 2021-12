BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 9 décembre 2021 :



- Covid-19 : l'immunité collective encore possible, mais difficilement atteignable

- Présidentielle 2022 : les candidats déclarés à ce jour sont...

- Anne Hidalgo propose l'organisation d'une primaire de la gauche

- Le Port : "Urban sport"sur la place des Cheminots

- La pa Météo France i di, sé zot i di - chaleur et averses dans l'après-midi

Covid-19 : l'immunité collective encore possible, mais difficilement atteignable

L'immunité collective, brandie en début de pandémie comme la solution ultime pour sortir de la crise Covid, n'est plus la même que celle dont on parlait début 2020. L'évolution du virus, l'apparition régulière de nouveaux variants, la résistance des vaccins mise à épreuve... Tous ces ingrédients poussent à penser que "l'immunité collective" peut toujours être atteinte, mais elle doit être abordée sous un spectre différent. Quoiqu'il en soit, les scientifiques s'accordent là-dessus, la vaccination seule ne suffira pas à éradiquer le virus.

Présidentielle 2022 : les candidats déclarés à ce jour sont...

L'élection présidentielle, prévue au mois d'avril 2022, voit la liste de ses prétendants s'allonger. Récemment ce sont Eric Zemmour et Valérie Pécresse qui ont annoncé leur candidature. Emmanuel Macron, lui, n'a toujours pas annoncé briguer une éventuelle seconde mandature. Parmi les "gros" candidats déjà déclarés, beaucoup reviennent après s'être déjà présentés en 2012 et 2017 et sont déjàn connus des électeurs. Tour d'horizon des candidats déjà déclarés.

Anne Hidalgo propose l'organisation d'une primaire de la gauche

Engluée dans les sondages, Anne Hidalgo a proposé mercredi l'organisation d'une primaire à gauche pour désigner un candidat unique pour la présidentielle, invitation aussitôt déclinée par les communistes et les Insoumis qui moquent une "proposition de la dernière chance".

Le Port : "Urban sport"sur la place des Cheminots

En collaboration avec la ville du Port et l'association Vienbougé, l'événement Urban Sport se tiendra ce vendredi 10 décembre 2021, à partir de 17h sur la place des Cheminots. L'après-midi et la soirée sont consacrées à des activités sportives. Tournoi de basket, zumba, skateboard, trottinette ou encore roller sont proposés. "Les activités sont destinées à tous les âges, et sont gratuites. Une inscription est nécessaire pour participer au tournoi de basket et à la zumba. Le pass sanitaire est obligatoire, rappelle la ville du Port".

La pa Météo France i di, sé zot i di - chaleur et averses dans l'après-midi

Matante Rosina a chaud ce jeudi 9 décembre 2021. Le matin, le soleil est bien présent. En cours de matinée, le temps change avec l'arrivée des nuages qui peuvent apporter quelques averses du côté de Saint-Leu vers la Possession. Les pluies sont attendues au niveau de la route du littoral. Dans la soirée, l'est est sous la pluie alors que l'ouest est épargné. Le vent s'affaiblit dans l'est.