Gérard Lebon, 52 ans, a été élu à l'unanimité, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME Réunion) ce mercredi 8 décembre 2021. Il succède à Eric Leung qui après trois années passées de ce syndicat interprofessionnel "a souhaité se retirer pour poursuivre son engagement autrement", indique la CPME. L'ancien président a en efet décidé de se lancer en politique (Photo D.R.)

Eric Leung reste" évidemment administrateur de la CPME" précise le syndicat avant de souligne que "sa présidence a été notamment marquée par une série de graves crises économiques avec les Gilets Jaunes et le Covid durant laquelle la CPME a montré sa capacité à accompagner, défendre et représenter le tissu des TPE-PME réunionnaises".

Egalement présient du syndicat des gérants de stations-services, Gérard Lebon s'est engagé à" poursuivre les actions pour accompagner et défendre les entreprises réunionnaises dans la crise économique et sociale actuelle et face au mur de dettes qu’elles ont accumulé, à l’inflation, aux difficultés de recrutement et aux incertitudes de la relance".

Solenn Remongin, vice-présidente aux affaires sociales, a été élue pour prendre la succession de Gérard Lebon à la présidence de la stratégique Commission des mandats.

