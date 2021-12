La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) et EDF à La Réunion, fournisseur et distributeur d'électricité, ont signé ce jeudi 9 décembre 2021, un accord de partenariat visant à accompagner les artisans adhérents à la Capeb à développer de nouvelles compétences dans le secteur de la Rénovation Energétique. "L'objectif est avant tout la mise à disposition d'informations réglementaires liées aux enjeux de la Transition Energétique et à la maitrise de l'énergie, encourager à la formation et ainsi, permettre aux réunionnais d'avoir un large choix de professionnels qualifiés pour leurs travaux d'économies d'énergie" indiuent les deux partenaires dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R.)

• Un partenariat pour faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique

Le dispositif Agir Plus d’EDF permet le financement des travaux d’économies d’énergie pour toute construction ou rénovation d’un logement à La Réunion. " Ce dispositif bien connu des réunionnais affiche une demande en très forte progression et ce sont les artisans du bâtiment qui sont en première ligne pour conseiller leurs clients et réaliser les travaux. D’où l’importance de sensibiliser, informer, et encourager les artisans à la qualification professionnelle ", souligne Nathalie DAMOUR, Responsable du Service Efficacité Energétique d’EDF à La Réunion.

Par ce partenariat, EDF affirme ainsi sa volonté d’agrandir son réseau de partenaires installateurs et ainsi permettre aux adhérents de la CAPEB de faire bénéficier à leurs clients du dispositif des primes économies d’énergie pour leurs travaux. "En revanche, nous resterons très exigeants et vigilants sur la qualité des travaux ou l’installation d’équipements performants. Nous contrôlons d’ailleurs les chantiers de nos partenaires Agir Plus", précise Nathalie Damour.

• Un accompagnement spécifique auprès des entreprises artisanales du bâtiment

Un dispositif spécifique et de la documentation adaptée seront mis à disposition des adhérents de la CAPEB afin de mieux appréhender le dispositif Agir Plus d’EDF et ses critères de qualité pour les chantiers : affiches, catalogues des offres, réunions d’information et sensibilisation à la qualification professionnelle. Des interlocuteurs privilégiés d’EDF seront également à la disposition des entreprises éligibles au partenariat Agir Plus, c’est-à-dire celles qui auront passé une qualification, complétée d’une certification RGE*. "Pour nos entreprises de proximité et à taille humaine, ce partenariat est une opportunité à saisir pour se positionner durablement sur le marché de la rénovation énergétique. En s’engageant dans la démarche, les artisans sont identifiés comme entreprises compétentes en matière de rénovation énergétique. Elles pourront bien entendu s’appuyer sur la CAPEB pour les accompagner !" précise son Président, Cyrille Rickmounie.

*Reconnu Garant de l’Environnement