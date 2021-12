BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 10 décembre 2021 :



Sakifo 2021 : après plus de deux ans d'attente, le festival fait son grand retour

Le Sakifo revient, lui qui n'avait plu investi le front de mer de Saint-Pierre depuis 2019. Le festival, rendez-vous mythique et incontournable de La Réunion, signe son grand retour cette année malgré des conditions strictes, crise sanitaire oblige. Le masque et le pass sanitaire feront partie intégrante de la fête et la programmation a dû s'adapter jusqu'au bout aux bouleversements des frontières. Mais malgré les nombreuses péripéties, la musique résonnera dès ce vendredi 10 décembre avec près de 15.000 festivaliers prêts à profiter de ces trois jours de musique.

Les discothèques ont fermé leurs portes pour un mois : plus aucun piste pour la danse

Dès 6 heures ce vendredi 10 décembre 2021, de nouvelles restrictions entrent en vigueur, à savoir la fermeture des discothèques et l'interdiction des "activités de danse" dans plusieurs établissements recevant du public. Dasn les ars, restaurants, débit de boissons, établissements flottants pour leur activité de restauration et débit de boisson, hôtel pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson : on ne danse plus !. Ces restrictions sont applicables jusqu'au 6 janvier 2022. En bref, pour les fêtes de fin d'année, on dansera chez soi, à plusieurs, ou peut être même seuls, si les contraintes viennent à durcir dans les prochains jours

L'iconothèque historique de l'océan Indien fête ses 10 ans

Ce vendredi 10 décembre 2021, dans le cadre de l'anniversaire de l'Iconothèque historique de l'océan Indien (IHOI) destinée à rendre visible plusieurs objets iconographiques (images, documentaires archives...) sur l'histoire et le patrimoine de différents territoires de l'océan Indien, une soirée culturelle est organisée au jardin de l'Etat à Saint-Denis de 18h à 22h

Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat a tenu une conférence de presse ce jeudi 9 décembre 2021, la seconde avec celle de 2019. Emmanuel Macron s'est cette fois-ci focalisé sur les enjeux de la présidence française de l'Union européenne. A la question portant sur son éventuelle candidature en vue de l'élection présidentielle de 2022, celui-ci a botté en touche, ne donnant à ce stade pas plus de détails.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est le matin et dans l'ouest l'après-midi

Matante Rosina est contente, la pluie tombe enfin dans l'est ce vendredi 10 décembre 2021 mais cela ne dure pas. Ailleurs, le temps est ensoleillé en matinée. A la mi-journée, changement de programme avec l'arrivée de quelques averses plutôt marquées dans les hauts de l'ouest et du nord-ouest. Dans le Sud, le soleil reste bien accroché surtout sur le littoral.