Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Gros embouteillage dans le sens Saint-Denis et Saint-Paul ce vendredi soir 10 décembre 2021. A 19h00, la direction régionale des routes recensait 18 km de bouchons dans le sens nord - ouest. Les bouchons commencent dès l'entrée de la route du littoral et engorge tout l'axe de circulation. Les perturbations du trafic qui ont commencé en milieu d'après-midi, ont été aggravées par un accident sur la quatre voies au niveau de la Possession. La voie de droite a été neutralisée. Elle a été rendue à la circulation en début de soirée mais ne s'est pas résorbé pour autant. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo mm/www.ipreunion.com)

