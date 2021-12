Le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) vient de rendre son avis. Il autorise le groupe Cirano à prendre le contrôle du groupe Antenne Réunion. Mario Lechat, président, Sylvain Péguillan, directeur général, et Maya Le Texier, directrice générale adjointe déléguée au pôle télévision ont organisé ce point presse, - "et non une conférence de presse" précise Mario Lechat -, pour échanger avec la presse locale et dissiper les malentendus et arrêter les rumeurs sur cette prise de contrôle.

Pourquoi ce rachat ? "Pour affronter les Gafam (géants du web : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et faire face aux difficultés que tous les médias connaissent actuellement", répond Sylvain Péguillan. Il indique que le marché publicitaire a été divisé par deux et qu'il est deux fois et demi inférieur à celui de la Métropole. Avec ce rapprochement Cirano souhaite "construire ensemble l'audiovisuel de demain et pérenniser les médias".

En terme de structure en interne, que va-t-il se passer à la suite du rapprochement d'Antenne Réunion et de Cirano ? "Lee projet vient juste de démarrer, il y a tout à écrire ensemble, analyser, comprendre, comment fonctionnent les deux groupes et les équipes, et effectivement après écrire la nouvelle feuille de route. Il y aura certainement des ajustements et des évolutions. Aujourd'hui, rien n'est défini", indique Maya Le Texier. Sylvain Péguillan précise "Cirano ne va pas diffuser de nouveaux programmes sur une nouvelle chaîne".

"Antenne Réunion c'est plus de 50 points d'audience cumulée, c'est un Réunionnais sur deux qui regardent la chaîne tous les jours et plus de 30 points de parts de marché. Pouruoi voulez que l'on change quelque chose, c'est une télé qui marche" remarque-t-il ensuite

"Nous n'allons pas expliquer à Antenne Réunion ce qu'il faut faire. Il y aura des modifications, elles arrivent tous les ans dans le cadre des grilles de programme. La chaîne continuera à suivre son cours" précise Sylvain Péguillan.

La reprise du groupe Antenne Réunion par le groupe Cirano, qui possède dèjà plusieurs supports de presse, a provoqué quelques critiques dans le monde des média. Le directeur général les balayent. "Ceux qui parlent d'abus de position dominante sont ceux qui ne connaissent pas les chiffres. Aujourd'hui la fusion Antenne Réunion - Cirano représente moins de 20% du marché publicitaire local. En face pour les Gafams pèsent plus de 50% de parts de marché" lance Sylvain Péguillan.

- Antenne Réunion gardera "une totale indépendance éditoriale -

"Donc s'il y a des abus de position dominante et s'il y a des effets de dumping, ce n'est pas à cause de nous, c'est Facebook, Google etc qui les génèrent. Aujourd'hui, la Poste, en termes de marché publicitaire, pèse plus lourd que Cirano et antenne Réunion réunis" souligne-t-il. "Le CSA a été très clair dans son avis. Il n'y a pas de critères permettant de saisir l'autorité de la concurrence. En termes de chiffres, nous sommes en dessous de tous les seuils. Ces critiques d'abus de position dominante sont totalement injustifiées" poursuit-il.

Mario Lechat précise qu'Antenne Réunion gardera "une totale indépendance éditoriale. On ne change pas une équipe qui gagne. Un comité d'éthique sera mis en place et nous nous attelons à ce qu'il soit représentatif de l'expérience" de la chaîne.

En termes de nouveautés, Maya Le Texier annonce qu'un format magazine régulier est en cours de préparation. Les émissions seront diffusées courant 2022. Mario Lechat informe qu'il s'agira d'un magazine 'de proximité sur les sujets Réunion, sociétal mais que tout est encore à définir'.

Efin, que les fans de Kumkum Bhagya se rassurent. La série continue sur Antenne Réunion et Maya Le Texier ajoute, sourire en coin : "on aura Mario Lechat en guess star sur la prochaine saison de Kumkum Bhagya".

Le groupe Cirano est présent à La Réunion, Mayotte, Maurice et désormais àMadagascar,

