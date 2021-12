Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 décembreau vendredi 10 décembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 6 décembre - Un cas autochtone de variant Omicron identifié au lycée Stella à Saint-Leu

* Mardi 7 décembre - Covid-19: Castex muscle les mesures à l'école et ferme les discothèques

* Mercredi 8 décembre - Avec sept décès et un taux d'incidence de plus de 350, la situation est critique à La Réunion

* Jeudi 9 décembre - Covid-19 : l'immunité collective encore possible, mais difficilement atteignable

* Vendredi 10 décembre - Covid-19 : Sakifo 2021 : après plus de deux ans d'attente, le festival fait son grand retour

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 décembreau vendredi 10 décembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 6 décembre - Un cas autochtone de variant Omicron identifié au lycée Stella à Saint-Leu

* Mardi 7 décembre - Covid-19: Castex muscle les mesures à l'école et ferme les discothèques

* Mercredi 8 décembre - Avec sept décès et un taux d'incidence de plus de 350, la situation est critique à La Réunion

* Jeudi 9 décembre - Covid-19 : l'immunité collective encore possible, mais difficilement atteignable

* Vendredi 10 décembre - Covid-19 : Sakifo 2021 : après plus de deux ans d'attente, le festival fait son grand retour