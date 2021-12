Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

La soirée d'ouverture du Sakifo s'est déroulée ce vendredi 10 décembre 2021 tout en cris, en danses et en décibels. 14 groupes et artistes se sont succédé sur les scènes du festival et dans la célèbre salle verte. A plus de 86 ans, Firmin Viry a enflammé la scène avec son maloya. Pix'L ou encore Sandra Nkaké ont fait chanter les festivaliers. Deluxe et Chinese Man les ont fait danser au rythme des basses. Désormais le deuxième jour du festival débute avec une programmation toute aussi riche. Imaz Press sera en live en fin de journée pour vous faire vivre ce retour en musique sur le front de mer de Saint-Pierre

