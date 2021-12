BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 11 décembre 2021 :



L'agence régionale de santé (ARS) a fait un point sur la situation sanitaire ce vendredi 10 décembre 2021. Avec un taux d'incidence qui dépasse 370 pour 100.000 habitants, la situation continue de se dégrader et la circulation du virus se poursuit. A l'hôpital, 21 patients Covid occupent les lits de réanimation. Le variant Omicron, lui, gagne du terrain avec cinq nouveaux cas confirmés, faisant passer le total à huit cas sur l'île, dont un autochtone. L'occasion de préciser que les dernières études semblent estiment que le vaccin Pfizer reste efficace malgré l'apparition de ce nouveau variant. La vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans atteints de certaines pathologies va d'ailleurs pouvoir débuter à compter du 20 décembre. Le directeur de cabinet du préfet, Ottman Zaïr, a indiqué que l'arrêté courant jusqu'au 19 décembre et interdisant pique-niques, bivouac ou rassemblements de plus de 10 personnes serait prolongé jusqu'au début janvier.

Le traditionnel meeting d'athlétisme de la Réunion fait de nouveau escale à l'Etang-Salé comme en 2017 et 2019. Avec, au menu, un zembrocal athlétique qui devrait plaire aux passionnés.

Vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end... et les jours suivants ? Juste pour vous Imaz Press publie "Alon sortir", la rubrique recensant tous les événements culturels du moment. Suivez-nous et choisissez, nous prenons un peu d'avance parfois pour que vous puissiez prévoir.

* Lundi 6 décembre - Un cas autochtone de variant Omicron identifié au lycée Stella à Saint-Leu

* Mardi 7 décembre - Covid-19: Castex muscle les mesures à l'école et ferme les discothèques

* Mercredi 8 décembre - Avec sept décès et un taux d'incidence de plus de 350, la situation est critique à La Réunion

* Jeudi 9 décembre - Covid-19 : l'immunité collective encore possible, mais difficilement atteignable

* Vendredi 10 décembre - Covid-19 : Sakifo 2021 : après plus de deux ans d'attente, le festival fait son grand retour

Matante Rosina vous aura prévenu ! Profitez de cette belle journée de samedi 11 décembre, vous risquez de ne plus voir le soleil pendant un moment surtout dans l'est et tant mieux pour l'île, elle avait besoin d'eau. Le temps est majoritairement ensoleillé et les températures très chaudes.