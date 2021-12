C'est le grand soir pour Dana Virin. Miss Réunion participe à Miss France 2022 ce samedi 11 décembre 2021. Elue en août à La Réunion, elle fait partie des 29 candidates qui essayeront de décrocher la couronne nationale. Le spectacle commencera à partir de 00h05 (heure Réunion. Il sera retransmis en direct du Zénith de Caen sur TF1 et sur Antenne Réunion. Dana Virin fait appel à toute La Réunion pour la soutenir en votant pour elle (Photo Comité Miss France)

"Mercredi soir, c'était l'entretien individuel avec le jury de présélection, selon Dana Virin cela s'est bien passé. ce jury a déjà choisi le Top 15 que l'on ne connaît pas" explique le comité Miss Réunion.

"Lors de la finale, vers 1h30 du matin, le Top 15 sera révélé, et à partir de là, le public pourra voter, son vote comptant pour 50%, celui du jury de la salle, présidé par Jean-Pierre Pernaut comptant pour 50%. Ensuite on connaîtra le Top 5 vers 2h15, et les votes continueront (50/50), Miss France 2022 sera connue vers 3h du matin dimanche" détaille le comité Miss Réunion.

"Dana Virin fait partie des favorites sur les réseaux sociaux et pour plusieurs médias nationaux, mais ce sont les votes en direct qui vont compter" ouigne le comité en ajoutant "décalage horaire n'est pas favorable à La Réunion, mais malgré tout Miss Réunion compte sur le soutien et le vote des Réunionnais".

Pour voter pendant l'émission uniquement

- par tél : 3680 (Service 0,99€/appel + prix appel)

- par SMS : 72 500 (0,99€ + prix du sms

