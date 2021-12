Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours

RN2 - St Benoit - Travaux de sondage et carottage

Sur la RN2 à St Benoit Bras Canot, travaux de sondage et carottage les nuits jusqu'au jeudi 16 décembre inclus. Alternat de 20h30 à 5h.



RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement OA

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'élargissement de l'ouvrage d'art de la Ravine Virapin (réalisation d'une passerelle piéton et cycle) jusqu'au vendredi 17 décembre. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN2 - Ste Rose - Travaux de requalification et d’aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, suite des travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d'un tourne à gauche jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN2 - Petite Ile/St Pierre - Travaux de nettoyage en TPC

Sur la RN2, à Petite Ile et St Pierre, sur la déviation de Grand Bois, travaux de nettoyage en TPC les nuits jusqu’ au vendredi 17 décembre. Voie de gauche neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 19h à 05h. Vitesse limitée à 50 km/h.



RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, suite des travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 17 décembre. Prudence recommandée de 8h30 à 15h30.



RN3 - St Benoît - Travaux de création d’accotement

Sur la RN3 à St Benoît entre La Confiance et Le Chemin Ceinture, travaux de création d’accotement la semaine du vendredi 17 décembre. Circulation alternée selon les besoins du chantier de 8h à 15h30.



RD56 - St Benoît/Chemin Morange - Travaux d'aménagement

Sur la RD56 à St Benoît/Chemin Morange, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 17 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

• Chantiers à venir

RN1 - La Possession - Travaux de réparation de glissières en béton

armé

Sur la RN1 La Possession, travaux de réparation de la GBA en TPC sur l'ouvrage d'art Ravine des Lataniers la nuit du vendredi 10 décembre. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans les deux sens.



RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage en rive

Sur la RN1 entre l'échangeur Les Sables à L'Etang Salé et les Badamiers à St Pierre, travaux de balayage en rive les nuits du lundi 13 au jeudi 16 décembre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.



RN1 - St Paul - Travaux de maintenance des équipements de tunnels

Sur la RN1 à St Paul, travaux de maintenance des équipements du tunnel du Cap Lahoussaye de 20h30 à 5h. Voie lente et voie de droite neutralisée (circulation uniquement sur la voie réservée) dans le sens Sud/Nord la nuit du mercredi 15, et dans le sens Nord/Sud la nuit du jeudi 16 décembre.



RN1 - Route du Littoral - Travaux de dépose et pose de blocs

Sur la RN1 Rte du Littoral, entre les Potences et La Possession, travaux de dépose et pose de blocs les nuits du lundi 13 au vendredi 17 décembre. Voie de droite neutralisée de 19h à 5h dans le sens Nord/Ouest.



RN1 - St Pierre - Travaux de réparation de fibre optique

Sur la RN1 à St Pierre, au niveau de l'échangeur de Pierrefonds, travaux de réparation de fibre optique la nuit du lundi 13 décembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord et bretelle de sortie rétrécie de 20h à 5h.



RN2 - St Denis - Travaux de réparation regards

Sur la RN2 à St Denis, travaux de réparation regards la nuit du jeudi 16 décembre entre la Cité des Arts et le boulevard Léopold Rambaud. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier dans le sens Nord/Est.



RN2 - Ste Suzanne - Travaux de fauchage en TPC



Sur la RN2 à Ste Suzanne, dans le secteur de Commune Carron, travaux de Fauchage en terre-plein central la nuit du jeudi 16 décembre. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 20h à 5h.



RN2 - St Benoit/St Denis - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'échangeur de Bourbier à St Benoit et celui du Chaudron à St Denis, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 13 au vendredi 17 décembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 05h selon l'avancement du chantier dans le sens Est/Nord.



RN2 - Ste Suzanne - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 à Ste Suzanne, travaux de fauchage en terre-plein central le mercredi 15 décembre de 9h à 15h. Voie de droite neutralisée dans les deux sens au niveau de la pente de Bel Air, et voie de gauche neutralisée dans le sens Est/Nord au niveau de l'échangeur Nord.



RN5 - Route de Cilaos - Travaux de purges préventives

Sur la RN5 Rte de Cilaos, pour permettre des travaux de purges préventives de la falaise entre les secteurs Les Aloès et Piton Moral, la circulation sera alternée, assortie de coupures de la circulation de 45 minutes, de 7h à 16h du lundi 13 au jeudi 16 décembre, et de 8h à 12h le vendredi 17 décembre.



RN1 - La Possession - Travaux de réfection des joints de chaussée OA Ravine des Lataniers

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de réfection des joints de chaussée de l’Ouvrage d’Art de la Ravine des Lataniers, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h les nuits du lundi 13 au jeudi 16 décembre inclus. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l’Hôtel de Ville et les voiries communales.



RN2 - Ste Marie - Travaux de nettoyage de fils d’eau et contre-

corniches

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de l'ouvrage d'art de la Rivière des Pluies, travaux de nettoyage fils d’eau et contre-corniches de 20h à 5h les nuits des lundi 13 et mardi 14 décembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est la nuit du lundi 13 et dans le sens Est/Nord la nuit du mardi 14 décembre.

• Évènements (hors chantiers) :

RN1A - St Paul - Trail de Villèle

Sur la RN1A à St Paul, la manifestation sportive intitulée Trail de Villèle se déroulera le dimanche 12 décembre. La route sera fermée dans le secteur du Cap Lahoussaye entre le Cimetière Marin et Boucan Canot de 5h à 9h avec une déviation par la RD10 et la RN1 Route des Tamarins.



Ste Suzanne/St Paul/Bras Panon/Salazie/St Benoit - Réunion Raid Nature 2021 - Raid multisports

La manifestation sportive "Réunion Raid Nature 2021 - raid multisports" se déroulera jusqu’au dimanche 12 décembre sur les communes de Ste Suzanne, St Paul, Bras Panon, Salazie et St Benoit. Les portions de route concernées par cet évènement sont : la RN1A chaussée Royale à St Paul, et la RN2002 Stade en Eaux Vives et Bocage à Ste Suzanne. Il vous est demandé de redoubler de prudence à l'approche des participants.



St Pierre - Sakifo

A St Pierre, la manifestation culturelle SAKIFO se déroulera du vendredi 10 au dimanche 12 décembre sur le site de la Ravine Blanche. Pendant toute la durée de la manifestation, des perturbations de la circulation seront à prévoir au vu du fort trafic attendu dans ce secteur. Il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place notamment pour rejoindre les différents parkings. Pour rappel, le stationnement le long de la RN est strictement interdit.