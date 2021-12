Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Matante Rosina vous aura prévenu ! Profitez de cette belle journée de samedi 11 décembre, vous risquez de ne plus voir le soleil pendant un moment surtout dans l'est et tant mieux pour l'île, elle avait besoin d'eau. Le temps est majoritairement ensoleillé et les températures très chaudes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

