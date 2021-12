BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 12 décembre 2021 :



- Sakifo : dernière journée en musique sur le front de mer de Saint-Pierre

- Meeting d'athlétisme : Mayer et Reale rois de la fête

- Miss Ile-de-France élue Miss France 2022, Miss Réunion dans le top 15

- Les îles Gili, paradis des touristes devenu un désert plein hôtels à l'abandon

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se gâte

Sakifo : dernière journée en musique sur le front de mer de Saint-Pierre

Le festival du Sakifo se termine ce dimanche 12 décembre 2021. Troisième et dernière jour de concerts sur le front de mer de Saint-Pierre. Ce samedi a été marqué par un nouveau chamboulement de la programmation et un tour de vis supplémentaire pour faire respecter les gestes barrières sur le site. Artistes et festivaliers ont profité ensemble du plaisir à retrouver la scène.

Meeting d'athlétisme : Mayer et Reale rois de la fête

Un invité surprise aurait pu gâcher la fête. Dame pluie a longtemps menacé le spectacle promis dans le cadre du meeting de la Réunion d'athlétisme organisé ce saemdi 11 décembre 2021 au stade du Centenaire de l'Etang-Salé. Heureusement, à 16h30, au moment des premières épreuves, les nuages se sont dissipés laissant le soleil revenir peu à peu et les athlètes faire le spectacle.

Miss Ile-de-France élue Miss France 2022, Miss Réunion dans le top 15

Diane Leyre, Miss Ile-de-France, a été couronnée Miss France 2022 dans la nuit de samedi à dimanche à Caen l'issue d'un concours toujours très suivi mais de plus en plus critiqué. Dana Virin, Sa première dauphine est Miss Martinique et sa deuxième dauphine Miss Alsace. Miss Réunion, a été parmi les 15 finalistes, il y avait 29 Miss en compétition, mais pas parmi les cinq dernières candidates.

Indépendance : Les Calédoniens votent pour le troisième référendum

Les Calédoniens ont commencé à voter pour un troisième et dernier référendum d'autodétermination, qui clôt un processus de décolonisation inédit entamé il y a plus de 30 ans sur ce territoire français stratégique, en pleine montée des tensions dans la zone indo-pacifique.

Les îles Gili, paradis des touristes devenu un désert plein hôtels à l'abandon

Avant la pandémie, Ilhani cuisinait chaque jour des plats japonais pour des touristes du monde entier. Il gagne à présent à peine trois dollars par jour avec des beignets qu'il vend à vélo dans les rues désertées de l'île indonésienne Gili Trawangan.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se gâte

Comme l'avait prévu Matante Rosina, le temps se gâte ce dimanche 12 décembre 2021. L'est est bien arrosé et ça risque de durer. Même l'ouest n'est pas épargné par la pluie dans l'après-midi. Le ciel devrait se dégager en fin de journée. Grâce aux nuages et aux averses, les températures ne grimpent pas. Le vent souffle en rafales du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie.