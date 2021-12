Les forces de l'ordre font le compte-rendu des infractions relevées durant le week-end. Un conducteur, testé positif au cannabis, a été arrêté avec 62 grammes d'herbe dans sa voiture. Plus généralement, les gendarmes ont relevé 78 infractions ce week-end. Du côté de la police, 69 infractions ont été relevées dont 7 délits. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Du côté de la police

Les effectifs de police de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé sur le département 24 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 10 au 12 décembre 2021 permettant de relever 69 infractions soit 7 délits dont :



- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 2 (taux compris entre 0,44 et 0,52 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 3

- défaut de permis de conduire : 2



100 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 62 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 5

- défaut de port de casque : 2

- défaut d'équipement : 11

- défaut de contrôle technique : 6

- autres : 38

• Du côté de la gendarmerie

Au cours du week end, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 16

NOMBRE D INFRACTIONS : 78

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 35

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 29

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 10

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 42 dont 10 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 2

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 5

NOMBRE DE VITESSES : 5 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 3

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 8

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ / SENS INTERDIT ET CIRCULATION A CONTRE SENS: 3

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 1

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 3

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 7

NOMBRE DE GARDE A VUE : 1

NOMBRE DE DÉTENTION DE STUPÉFIANTS : 1

...

FAITS PARTICULIERS :

Vendredi 10 décembre, de 14h00 à 18h00, les motocyclistes de ST Benoit et ST Paul, ont réalisé sur le secteur de STE Marie et Beauséjour, un contrôle coordonné ayant pour objet, la sécurité des usagers, les nuisances et pollutions des véhicules. A cet effet, 7 infractions ont été relevées, dont 2 sens interdit, 2 téléphones, 1 défaut d’équipement pour un pilote de deux roues, ainsi que deux échappements non homologués sur cyclo et motocyclette... Le service a été suspendu en début de soirée pour assurer une escorte sanitaire au profit du SMUR.

Le samedi 11 décembre 2021 à 10h50, pendant un contrôle routier, de la BMO ST Paul, sur la commune éponyme, un conducteur de véhicule léger un peu trop pressé de rentrer chez lui, attire rapidement l’attention des militaires, en raison d’une forte odeur émanant de l’habitacle... Dans un premier temps, le conducteur est soumis au dépistage stupéfiants, qui se révèle positif à une consommation récente de produit THC. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs découvrent 62 grammes d’herbe de cannabis dissimulés dans le véhicule... Informé des faits, le magistrat de permanence, ordonne la destruction immédiate des produits illicites, tandis que le contrevenant devra prochainement s’expliquer devant le tribunal judiciaire de ST Denis.

Dans la nuit du samedi 11 décembre, un contrôle de zone a été mis en place par les unités de l’EDSR, sur les secteurs Est et Ouest de L’île, de 20h00 à 00h00 sur Beauséjour et STE Marie, en vue de tenir compte des doléances des riverains, puis de 22h00 à 02h00, sur ST Gilles les bains et l’Hermitage, pour sécuriser le déplacement des nombreux usagers de la route. 24 infractions ont été constatées par les militaires, dont 15 alcoolémies, 2 conduites sous stupéfiants, 2 conduites sans permis, 2 défauts d’assurance, 1 ceinture de sécurité, 1 défaut de contrôle technique et 1 échappement non homologué sur deux roues. Soit 16 immobilisations de véhicules dont 1 mise en fourrière immédiate.