Comme l'avait prévu Matante Rosina, le temps se gâte ce dimanche 12 décembre 2021. L'est est bien arrosé et ça risque de durer. Même l'ouest n'est pas épargné par la pluie dans l'après-midi. Le ciel devrait se dégager en fin de journée. Grâce aux nuages et aux averses, les températures ne grimpent pas. Le vent souffle en rafales du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

