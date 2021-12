BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 13 décembre 2021 :



Saint-Denis : incendie majeur à Montgaillard, 8 personnes hospitalisées, 300 habitants évacués

Un incendie majeur a éclaté dans un immeuble de Montgaillard (Saint-Denis) dans la nuit du dimanche 12 décembre 2021 au lundi 13 décembre 2021. Le feu s'est déclaré dans au moins un appartement d'un immeuble du chemin de la Vierge et les flammes se sont très rapidement propagées par les couloirs. Une centaine d'appartements ont été touchés. Selon nos confrères de Réunion la 1ere Plus de 300 personnes ont été évacuées par les pompiers qui ont lutté toute la nuit contre le sinistre. 15 personnes ont été sauvées des flammes de justesse. Huit habitants ont été hospitalisés. Le feu a été maitrisé en tout début de matinée. Les raisons du déclenchement de l'incendie ne sont pas encore déterminées

Sakifo 2021 : édition réussie malgré la pandémie

Le Sakifo s'est terminé ce dimanche 12 décembre 2021 après trois jours de concerts sur le front de mer de Saint-Pierre. Malgré la pandémie et les gestes barrières imposés tout au long du festival, le public était au rendez-vous. Plus de 15.000 festivaliers ont dansé et chanté, masque imposé sur le nez. C'est deux fois moins qu'en 2019 mais c'est malgré tout un pari réussi pour l'équipe du Sakifo, qui se félicite d'avoir réussi à maintenir son édition 2021. Le tout sur fond de polémique, alors qu'une partie de la population a difficilement compris le maintien d'un tel événement culturel, quand les pique-niques et rassemblements familiaux sont proscrits.

Nouvelle-Calédonie : vers une nouvelle période d'instabilité

Le troisième référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie devait clore le cycle ouvert par les accords de Matignon et de Nouméa, après une période d'extrêmes violences... Mais le refus du FLNKS de participer à ce scrutin, le troisième, après ceux de 2018 et 2020, laisse augurer une nouvelle séquence difficile, sur fond de tensions internationales et de guerre froide sino-américaine.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa positif au Covid-19

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 dimanche et a entamé un traitement, souffrant de symptômes légers de la maladie. M. Ramaphosa, 69 ans, entièrement vacciné, a commencé à se sentir "mal" après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie officielle au Cap en hommage à l'ancien président Frederik de Klerk, mort le mois dernier, a déclaré la présidence dans un communiqué tard dans la soirée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Petite amélioration du temps

Ce lundi 13 décembre 2021, Matante Rosina voit au fond de sa tasse de café que le ciel est ensoleillé mais des nuages en hauteur viennent le cacher régulièrement. Dans l'après-midi, il faut s'attendre à des averses. Le vent est toujours présent en rafales du côté de Saint-Benoît mais aussi de l'Etang-Salé.