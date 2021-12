Ce samedi 11 décembre 2021, le caporal-chef Brice Reseda a été victime d'une chute mortelle alors qu'il effectuait un vol de loisir en parapente. Le caporal était débutant dans cette discipline. Un hommage lui a été rendu par le 2e Régiment de Parachutisme d'Infanterie de Marine. Nous publions le communiqué de presse. (Photo 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine)

Dans la matinée du samedi 11 décembre 2021, le caporal-chef Brice Reseda, âgé de 33 ans et originaire de Saint-Joseph, La Réunion, a été victime d'une chute mortelle sur la zone d'atterrissage des parapentes à Saint- Leu alors qu'il venait d'effectuer un vol de loisir. Débutant dans cette discipline, il était en cours d'instruction.



Engagé à la 11e base de soutien du matériel de l'armée de Terre, 11e BSMAT, en 2008, ce spécialiste des techniques de pliage de matériel de parachutage et largage avait acquis son expérience militaire en servant successivement au 3erégiment du matériel, 3e RMAT, au 1er régiment de chasseurs parachutistes, 1er RCP, et enfin au 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, 2e Régiment de Parachutisme d'Infanterie de Marine. En 2010 et 2015, il avait réalisé deux missions de courte durée au 2e Régiment de Parachutisme d'Infanterie de Marine et à cette occasion, pu retrouver ses proches à l'Entre-Deux, La Réunion. Appartenant à la compagnie de maintenance, le caporal-chef Brice Reseda avait un rôle moteur dans sa section.

Sa bienveillance envers les plus jeunes et sa nature altruiste faisaient de lui quelqu'un d'exceptionnel. Il avait toujours à cœur d'aider son prochain. Particulièrement volontaire, sa capacité à toujours garder le sourire impressionnait ses collègues. Compétent et intègre, il avait toute la confiance de ses chefs. Titulaire de la Médaille d'Outre-mer, agrafe Sahel, et de la Médaille de la Défense nationale, échelon or, le caporal-chef Brice Reseda laisse derrière lui une femme et trois enfants. Touché par sa disparition brutale, le 2e Régiment de Parachutisme d'Infanterie de Marine lui a rendu hommage à la caserne CBA Dupuis et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.