BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 14 décembre 2021 :



- Incendie mortel à Saint-Denis : une mère de famille et quatre enfant décédés, un mineur placé en garde à vue

- Etats-Unis : trois jours après des tornades historiques, le bilan s'élève à au moins 88 morts

- L'Insee publie son analyse sur le développement économique et social de La Réunion

- Saint-Leu : 300 bénévoles pour le noël solidaire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie et orage

Incendie mortel à Saint-Denis : une mère de famille et quatre enfant décédés, un mineur placé en garde à vue

Toute La Réunion est en deuil suite au terrible incendie qui a couté la vie à cinq personnes, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 décembre 2021. Dans le quartier de Montgaillard, à Saint-Denis, une mère de famille et ses trois enfants, ainsi qu'un enfant de quatre ans, sont décédés. Une mère et son bébé se trouvent actuellement en état d'urgence absolue. L'incendie, qui a ravagé un immeuble de la résidence " Marina " de la SIDR, laisse une soixantaine de famille sans toit. 190 personnes ont pour l'heure été hébergée dans le gymnase de Champ Fleuri. Deux jeunes hommes ont interpellées à la suite de l'incendie. Un mineur de 16 ans a été placé en garde à vue

Etats-Unis : trois jours après des tornades historiques, le bilan s'élève à au moins 88 morts

Les autorités du Kentucky exprimaient un relatif soulagement lundi d'avoir retrouvé vivants une centaine d'employés d'une usine de bougies détruite par l'une des tornades dévastatrices qui ont ravagé le sud et le centre des Etats-Unis, et fait au moins 88 morts.

L'Insee publie son analyse sur le développement économique et social de La Réunion

"Malgré son dynamisme au cours des dernières décennies, le développement économique et social de La Réunion marque encore le pas par rapport à celui de la France métropolitaine" remarque l'Insee dans une étude publiée ce lundi 13 décembre 2021. La richesse créée par habitant est encore inférieure de 37 % à celle de la métropole. La pauvreté, monétaire ou au sens des privations matérielles et sociales, touche trois fois plus de personnes sur l'île. L'emploi y est en effet plus rare : seules 46 % des personnes de 15 à 64 ans ont un emploi, soit 20 points de moins que dans l'Hexagone, "ce qui engendre des inégalités de revenus plus élevées qu'au niveau national" commente l'institut de la statistique

Saint-Leu : 300 bénévoles pour le noël solidaire

Ce lundi 13 décembre à Saint-Leu, 32 associations et 300 bénévoles se sont mobilisés pour venir en aide au plus démunis. Du temps, de l'écoute, ainsi que des fruits et des légumes seront remis aux bénéficiaires

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie et orage

Matante Rosina annonce enfin de la pluie pour ce mardi 14 décembre 2021. En revanche, quelques coups de tonnerre vont certainement se faire entendre. Seul l'ouest est épargné par la pluie et profite de belles éclaircies. Le vent souffle en rafales du côté du nord et du sud.