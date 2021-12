BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 15 décembre 2021 :



Covid-19 : trois enfants hospitalisés, le taux d'incidence dépasse les 430 pour 100.000 habitants

Cette semaine encore, le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à La Réunion. Du 10 au 14 décembre 2021, ce sont 3.374 cas qui ont été confirmés dans l'île. Deux décès ont aussi été recensés. Les patients étaient âgés de plus de 65 ans, présentaient des comorbidités. Ils n'étaient pas vaccinés. "Depuis vendredi dernier, le taux d'incidence continue à augmenter pour atteindre ce jour (ce mardi - ndlr) un seuil dépassant les 430 pour 100 000 habitants" indiquent les autorités sanitaires .Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, trois enfants sont hospitalisés en unité Covid. Le nombre d'hospitalisations en réanimation reste stable, avec 14 patients admis au 14 décembre. Les admissions en médecine pour Covid-19 sont en augmentatio

Après l'incendie à Montgaillard : des habitants à la recherche d'un souvenir, de la moindre chose

Ce mardi 14 décembre 2021, les décombres de la résidence "Marina" à Montgaillard (Saint-Denis) fument encore. Il est 14h. Policiers et pompiers sont encore sur place. Dans les jardins alentours, les discussions vont bon train entre les riverains. Ils sont de retour là où c'était précédemment chez eux. A la recherche d'un souvenir, de la moindre chose qui faisait leur quotidien. Le quartier est à nouveau calme. Seul le bruit des jets d'eau qui ruissèlent sur les tôles carbonisées rappelle la nuit de l'incendie

Conseil départemental : un budget de plus d'1,2 milliard d'euros pour 2022

Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a présenté ce mardi 12 décembre 2021 le budget primitif 2022 de la collectivité, qui sera soumis à la validation des élus ce mercredi 13 décembre en séance plénière. Un budget en hausse de 5% (+70 millions d'euros) pour s'élever à 1,218 milliard d'euros. Ce premier budget de la nouvelle majorité lui permettra de lancer la mise en oeuvre de son plan de mandature validé le 24 novembre dernier. A l'occasion de cette conférence de presse, Cyrille Melchior a aussi présenté son " manifeste pour La Réunion 2030 ", un document stratégique synthétisant les grands axes du plan de mandature.

Le variant Omicron se propage à un rythme inédit, appel à la mobilisation de l'OMS

Le variant Omicron se propage "à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant" a averti mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à utiliser tous les outils anti-Covid pour éviter que les systèmes de santé ne soient rapidement submergés à l'approche des fêtes de fin d'année.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l'après-midi

Miyu, le chat de Matante Rosina, lui murmure à l'oreille que le soleil est de retour ce matin du mercredi 15 décembre 2021. Dans la journée et comme à leur habitude, les nuages pointent leur bout de nez. Quelques averses devraient intéresser l'ouest et le sud-ouest dans l'après-midi. Le vent est toujours présent en rafales sur le nord et le sud de l'île.