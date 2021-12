Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

En octobre 2021, Bella, chienne de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion, avait accouché de 12 chiots. Neuf - cinq mâles et quatre femelles - ont survécu et ont été nommés Shadow, Sniper, Simba, Stunt, Shark, Shelby, Shiva, Shapir et Soka. Tous grandissent bien vite. Âgés désormais de plus de deux mois, il devraient bientôt rejoindre leurs propriétaires à l'approche de Noël, quand ils seront totalement sevrés. L'un des chiots, Shelby, a été remis à la Marine nationale. La police nationale indique que deux fusiliers marins sont venus au commissariat du Chaudron le récupérer. (Photos : police nationale)

