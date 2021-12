Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Miyu, le chat de Matante Rosina, lui murmure à l'oreille que le soleil est de retour ce matin du mercredi 15 décembre 2021. Dans la journée et comme à leur habitude, les nuages pointent leur bout de nez. Quelques averses devraient intéresser l'ouest et le sud-ouest dans l'après-midi. Le vent est toujours présent en rafales sur le nord et le sud de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

