Plusieurs pompiers du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale (SAFPTR) assurent que le Sdis (service départemental d'incendie et de secours) n'était pas suffisamment armé la nuit du dimanche 12 décembre au lundi 13 décembre 2021 pour affronter l'incendie survenu à Montgaillard, sur la commune de Saint-Denis. Le feu qui s'est déclaré dans la résidence Marina a tué cinq personnes dont quatre enfants. Pour Jean-Pierre Lallemand et Michel Mani, les pompiers de garde auraient dû être 17 au lieu de 12 ce soir-là et l'intervention a été trop tardive. "On a des morts sur la conscience" affirment-ils. Les deux syndicalistes s'apprêtent à déposer une plainte pour que la lumière soit faite sur cette nuit dramatique. Stéphane Fouassin, président du Sdis, réagit : pour lui, ces propos sont inacceptables, "ne nous trompons de pas de bouc émissaire, ne nous trompons pas de cible" demande-t-il. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Après l'incendie dramatique qui a coûté la vie à cinq personnes dont quatre enfants, et fait plusieurs blessés dont deux graves, le SAFPTR hausse le ton : "il y a eu de graves dysfonctionnements au sein du Sdis" affirme Jean-Pierre Lallemand, président du syndicat. "La direction ment : au début, ils ont manqué de bras. Les pompiers entendaient les habitants crier, appeler à l'aide, mais il n'étaient pas suffisamment pour les sauver."

- 13 pompiers au lieu de 17 ? -

Cette nuit-là, 12 pompiers étaient de garde, auxquels s'ajoute le standardiste soit 13 personnes mobilisées en tout. "Normalement c'est minimum 17 et maximum 22" indique Michel Mani, à la tête de la branche pompiers de la SAFPTR. "Notre métier c'est de sauver des vies. Et pourtant on a des morts sur la conscience." Pour lui l'obligation vaccinale renforce le manque d'effectifs déjà présent auparavant, par la suspension des pompiers non vaccinés.

Les deux syndicalistes s'apprêtent à déposer une plainte, "pour obtenir une enquête générale et faire la lumière sur cette affaire". Jean-Pierre Lallemand ajoute au manque d'effectifs un problème de bouche d'eau lors de l'arrivée des sapeurs-pompiers. "Elle ne fonctionnait pas, ça n'a pas été vérifié." Lui et Michel Mani fustigent aussi la lenteur de l'intervention du Sdis.

Interrogé à ce sujet, le président du Sdis, Stéphane Fouassin s'offusque de ces accusations. "C'est archi faux. Monsieur Mani est un pompier à la retraite. Ce syndicaliste ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il encourage les pompiers à ne aller se faire vacciner et ensuite il dénonce le manque d'effectifs." 90 sapeurs-pompiers sont non opérationnels en ce moment, sur 900 professionnels et volontaires.

Stéphane Fouassin, nouveau président délégué du conseil d'administration du Sdis depuis août dernier, affirme faire le maximum pour augmenter les effectifs. "D'août à novembre nous avons recruté plus de 100 sapeurs-pompiers volontaires et 100 professionnels via le concours de la fonction publique soit près de 250 pompiers supplémentaires", indique-t-il. "Mais il faut rappeler que ces personnes recrutées doivent ensuite suivre un temps de formation de six mois, elles ne peuvent pas venir renforcer les équipes dans l'immédiat."

Au 10 décembre, le Sdis a également signé 35 contrats de sapeurs pompiers volontaires, pour prise de poste ce 15 décembre. "Il n'y a pas de manque d'effectifs" martèle Stéphane Fouassin. Le soir de l'incendie, les équipes étaient suffisantes lors de leur première intervention, affirme-t-il. "Oui il faudrait 17-18 pompiers, ce serait mieux bien sûr. Mais la loi dit qu'à 13 personnes, ça roule bien et que nous sommes en capacité d'intervenir. Sur une structure en bois comme celle-là, quelques pompiers en plus ça n'aurait rien changé."

Autre élément selon lui : une autre intervention le même soir, sur un feu en sous-sol, ce qui explique que les équipes n'étaient pas au complet dès le début. "Mais ensuite nous avons fait venir toutes les équipes, il n'y a eu aucun retard." Au total près de 110 pompiers ont été mobilisés sur l'incendie.

- Un manque de suivi psychologique -

Jean-Pierre Lallemand et Michel Mani accusent aussi le Sdis de laisser ses pompiers livrés à eux-mêmes, sans suivi psychologique, après une intervention de cette ampleur. "Imaginez, voir des corps d'enfants carbonisés... pourtant les pompiers ne sont absolument pas suivis après" fustige l'un quand l'autre raconte que ses collègues "sont à plat, trois jours plus tard, certains ne dorment toujours pas la nuit."

A ces accusations, Stéphane Fouassin rappelle que deux médecins et des psychologues sont pourtant mis à disposition des pompiers du Sdis. "Pour un incendie de cette ampleur, l'impact psychologique est très violent et très dur. Et bien évidemment le Sdis est là pour effectuer un suivi de ces pompiers" assure-t-il.

Si les syndicalistes affirment "ne pas être là pour accuser à tort", le président du Sdis, lui, appelle à "ne pas se tromper de cible, ne pas se tromper de bouc émissaire". "Nos pompiers ont sauvé 15 personnes grâce à leurs échelles. Qu'on ne les mêle pas à cette polémique.

