BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 16 décembre 2021 :



- Campagne présidentielle : les candidat.e.s viennent faire leur show à La Réunion

- Macron défend son bilan et se projette dans l'avenir

- Violences dans le foot : Dimitri Payet dénonce "une forme de démission collective insupportable"

- Fêtes de fin d'année : le préfet réfléchit à un durcissement des restrictions sanitaires

- Saint-Paul : une fourmizière s'installe à l'Eperon

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Averses et possible coup de tonnerre

Après le festival de visites de ministres et de secrétaires d'Etat en tout genre, et l'opération séduction - peu concluante - de Michel Barnier pour le congrès des Républicains, le top départ de la campagne présidentielle est officiellement donné avec l'arrivée de Fabien Roussel ce jeudi 16 décembre 2021 à La Réunion. Le candidat du Parti communiste passera pas moins de cinq jours dans l'île, et croisera sur son chemin Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, qui est elle attendue dimanche.

Des réformes économiques au Covid-19 en passant par les "gilets jaunes", Emmanuel Macron a longuement défendu mercredi sur TF1 et LCI le bilan de son quinquennat, en laissant transpirer son envie de rester à l'Elysée cinq ans de plus, sans toutefois officialiser sa candidature.

Le capitaine de l'OM Dimitri Payet, visé deux fois par des projectiles cette saison, dénonce "une forme de démission collective insupportable" face aux violences dans les stades de L1, dans une tribune publiée sur le site du Monde mercredi, à la veille d'une réunion interministérielle.

Lors de la réunion hebdomadaire entre les maires et le préfet Jacques Billant, celui-ci a abordé les fêtes de fin d'année et un possible durcissement des restrictions sanitaires. Si le couvre-feu n'est pas sur la table, des jauges pourraient être remises en place dans les établissements recevant du public, et les rassemblements dans l'espace public interdits, comme l'année dernière. Ces restrictions pourraient être mises en place dès mardi 21 décembre 2021, après les célébrations de la fin de l'abolition de l'esclavage.

Ce lundi 13 décembre 2021, le TCO, Nicollin et Fourmize ont inauguré la fourmizière de l'Eperon. Ce nouvel équipement permet de déposer les déchets, triés au préalable. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul.

Matante Rosina commence à avoir mal aux articulations, c'est le signe que le temps est pluvieux pour ce jeudi 16 décembre 2021. Il est même possible d'entendre quelques coups de tonnerre dans l'après-midi.