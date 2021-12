Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Depuis 12h ce jeudi 16 décembre 2021, Météo France a placé l'ouest et le sud de l'île en vigilance fortes pluies et orages. "Des orages ont commencé à éclater dans les hauts de Saint-Leu et vont se poursuivre au fil de l'après-midi dans les hauts de l'ouest et du sud" indiquent les météorologues. Ils ajoutent "ces orages s'accompagnent de fortes précipitations et d'une activité électrique" significative". De gros cops de tonnerre sont donc à prévoir. "En fin de journée l'activité orageuse s'estompe dans les régions ouest et sud, mais d'autres averses à caractère orageux se mettent en place sur la façade est du département" prévient Météo France

