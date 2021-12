Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Pour venir en aide aux familles touchées par l'incendie de l'immeuble Marina (Saint-Denos, Une permanence de travailleurs sociaux et de conseillers d'accès aux droits de la Sécurité sociale (CGSS) et de la Caisse d'allocations familiales (Caf) se tient ce jeudi 16 décembre 2021 "toute la journée en partenariat avec l'Etat, la ville de Saint-Denis et le centre communal d'actions sociales" annoncent les deux organismes dans un communiqué commun publié ce jeudi matin. "Des aides d'urgence, un accompagnement social attentionné et des aides pour le maintien et l'ouverture des droits des personnes sinistrées seront réalisés" indiquent la Caf et la CGSS (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour venir en aide aux familles touchées par l'incendie de l'immeuble Marina (Saint-Denos, Une permanence de travailleurs sociaux et de conseillers d'accès aux droits de la Sécurité sociale (CGSS) et de la Caisse d'allocations familiales (Caf) se tient ce jeudi 16 décembre 2021 "toute la journée en partenariat avec l'Etat, la ville de Saint-Denis et le centre communal d'actions sociales" annoncent les deux organismes dans un communiqué commun publié ce jeudi matin. "Des aides d'urgence, un accompagnement social attentionné et des aides pour le maintien et l'ouverture des droits des personnes sinistrées seront réalisés" indiquent la Caf et la CGSS (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)